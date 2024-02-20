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Как «Волёдюмер» с «Ливерной колбасой» «жевали сопли» в Берлине 16 февраля 2024 года

Как «Волёдюмер» с «Ливерной колбасой» «жевали сопли» в Берлине 16 февраля 2024 года

В Берлине был подписан Договор о гарантиях безопасности между Германией и Украиной. Что это и как реагирует на это немецкий бюргер.

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