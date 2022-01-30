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Адама Траоре-лучший дриблер АПЛ начиная с сезона 18/19

Испанский нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, присоединившийся к " Барселоне «на правах аренды, является лучшим дриблером английской Премьер-лиги за последние 3,5 года.

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