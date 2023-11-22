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Сложно привлечь к ответственности. Юрист предупредил о медиках-мошенниках

Сложно привлечь к ответственности. Юрист предупредил о медиках-мошенниках

Пользуясь активной рекламой и обещая людям полное излечение, шарлатаны зарабатывают огромные деньги.В условиях развития информационных технологий появилось много дилетантов, обещающих вылечить людей от самых сложных заболеваний.

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