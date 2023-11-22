Сложно привлечь к ответственности. Юрист предупредил о медиках-мошенниках

Пользуясь активной рекламой и обещая людям полное излечение, шарлатаны зарабатывают огромные деньги.В условиях развития информационных технологий появилось много дилетантов, обещающих вылечить людей от самых сложных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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