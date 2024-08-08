В Германии развернулась битва за право стать спонсором Audi в Формуле 1

AudiВ 2026 году в Формуле 1 появится заводская команда Audi, которая пока проходит через организационные преобразования — меняется топ-менеджмент, назначаются новые специалисты, идёт поиск второго пилота, а вокруг коллектива идёт сражение за право спонсировать его.