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РАК В ВАКЦИНАХ? СДЕЛАВШИЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ ВРАЧИ В США НАЙДЕНЫ МЁРТВЫМИ

РАК В ВАКЦИНАХ? СДЕЛАВШИЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ ВРАЧИ В США НАЙДЕНЫ МЁРТВЫМИ

2015 году в медицинском сообществе США произошло интересное событие. Группа врачей разной специализации заявила, что подозревает в применявшихся тогда вакцинах наличие фермента нагалаза (Альфа-N-ацетилгалактозаминидаза), который провоцирует развитие рака.

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