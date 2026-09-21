Жительница Дедовска родила 17-го ребенка в Красногорске

Жительница Дедовска родила 17-го ребенка в Красногорском родильном доме. Мальчик появился на свет естественным путем с весом 4,56 килограмма и ростом 56 сантиметров.
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