Настоящая шведская семья. Правозащитник назвал источники финансирования пятой колонны

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНастоящая шведская семья. Правозащитник назвал источники финансирования пятой колонны Телеканал RT выпустил нашумевшее расследование о финансовой деятельности иностранных агентов на территории нашей страны.Вернуться к статье2410НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковавот не понятно за чем нам шведы, я в толк ни как не возьму.TИtreboris ивановВсе, все враги вокруг! Кроме конечно талибана (запрещёная в РФ террористическая организация).mark nikitinАнатолий Лановой(Вот непонятно, зачем нам шведы, я в толк никак не возьму.) Пишите правильно. Пять ошибок.NVS66 SergeiShulepovСмысл не потерян от написания, с грамматикой на контрольной разбирайтесь.mark nikitinmark nikitinmark nikitinБОБорис ОсиповГалина КрымскаяПосле того, как помогли развалить СССР, верю, что нам вредит 5 колонна.NVS66 SergeiShulepovРаньше тоже ВЕРА была, что земля плоская (иначе на костер). Когда УБЕДИЛИСЬ она оказалась круглая, да еще вертится и крутится. Верю не верю это на кофейной гуще. Убеждения это познания.Александр ДементьевТакая сильная 5 колонна, что КНБ с ней никак не может справиться?. Может сотрудникам КНБ президент помощь выпишет? Тыщь по 10 на брата? А если по 15, так они всех иноагентов зубами загрызут?... Не...Всё равно не справятся. Особенно если иноагенты уже в КНБ сидят.НСНина СинельниковаЭто всё предвыборная пыльная буря. Через месяц все уляжетсяNVS66 SergeiShulepovС ценами не уляжется, расти будут.ПРОСТО ВАЛЕРИЙХотело бы Государство, - на просторах России никаких андерсев и их подельников не было бы. От слова совсем. Попробовал бы этот шустрый швед, что то подобное вонючему "с.дождю" в юсе забацать. Ему бы ласты на пожизненное склеили. А ещё какие-то шавки вякают, что Россия не демократична - вон каким вшам позволяет блудить меж умов граждан страны . Мне лично все эти говенные "эхи мацы со товарищи" - по-барабану, а вот нашим жертвам "ЕГЭ".... Эти малолетки же верят каждому выперду. Не натворили бы чего, стране ненужного....реваншНАРОД, а что вы удивляетесь? Команду на принятие или производства дел прокуратуре и подобным структурам дают СВЕРХУ! Это во-первых. Во-вторых, все "институты" воспитания, нормального образования для создания нормального мировозрения у нас в стране полностью разрушены и ни кому до этого нет никакого дела, тому же президенту. Все его декларации это пустобрехня. Вы просто оглянитесь вокруг и посмотрите, что ежедневно льется потоком с экранов ТВ, сцен театров и интернета, это полнейший маразм. Нам говорят, что невозможно контролировать, например, интернет. Все возможно, поинтересуйтесь, как это делается в том же Китае. В скором времени, лет 10 еще, мы будем деградирующая нация тупых болванов в собственной стране, а может быть уже и не в своей стране. Все к этому и идет. И не надо строить иллюзий по поводу того, что мы круче всех. Мы за 70 лет не смогли создать для себя комфортное государство. Разворовываем и разрушает только то, что создано нашими предками.NVS66 SergeiShulepovТак ЕГЭ кто узаконил, значит не надо печалиться.ВИВладимир ИвановКакие еще на хрен агенты? Что за чушь вы тут несёте? Нашли на кого ссылаться, на РТ. Господи, прости. Думаете, РТ не берет денег за границей? Сейчас не существует вообще денег в пределах одной страны. Одни учителя. неагенты, потому что им "платят" бумажками, с которыми в туалет сходить и то западло. Деньги гуляют по миру для них нет границ. Даже правительство хранит деньги в США. А они там не лежат в ящиках. Они там работают. А это значит, что кто-то там из западных бизнесменов заключают сделки, получают прибыли, отчисляют проценты и т.д., т.д., и т.д. Кабмин РФ и Путин -агенты № 1 иностранные. Вы зачем эти байки рассказываете дебильные про агентов каких-то? Вас все равно нормальные грамотные люди не примут всерьез. Только такие же дебилы или даже идиоты, как вы сами. Написал человек статью в наше российское издание. Учёный, скажем. Зарубежное издание какое-нибудь, любое, ее перепечатало и выслало вам какой-то гоноррар..Всё. Ты агент. Плевать я хотел на всех агентов. Читайте Булгакова Михаила Афанасьевича. Там об этом с большим юмором написано. Смешно.VGVasily GolovПочему в США иностранный агент не может работать без регистрации? За нарушение можно получить и тюремное заключение .Мария Бутина тому пример. В России Минюст сам регистрирует.Пора бы изменить законодательство.Юр. или Физ.лицо обязаны зарегистрироваться в качестве Иностранного агента до начала работы в России.Анатолий Селивановна трудовые работы по восстановлению Сибири их толпами отправлять и все ...............................Серж Южанин... ПЕШКОМ по шпалам!NVS66 SergeiShulepovИнакомыслящих на кол, восстанавливать Сибирь ВОЛОНТЕРАМ бесплатно, без пайковых и содержания.Aalik3456Пусть поучаствуют на БАМе-2 ,как их деды на БАМе-1.ТТатьяна"Все думали, на Западе плохо отреагируют". С этим "думали" давно завязывать надо. Запад ПОСТОЯННО ПЛОХО реагирует на ВСЁ связанное с Россией. А если нет причин, то на Западе обязательно придумают очередную хрень и выдадут за истину в первой инстанции. России пора вообще прекратить оглядываться на Запад и наказывать виновных даже за минимальный вред ( если это подтверждено неопровержимыми доказательствами) причиняемый России, чтобы никому неповадно стало этим заниматься.Комментировать
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