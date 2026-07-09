В программу вузов включат курс «Русский язык как государственный»

Президент Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования Российской Федерации включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, в частности в социогуманитарную часть «фундаментального ядра».
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