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Регионы России

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В программу вузов включат курс «Русский язык как государственный»

В программу вузов включат курс «Русский язык как государственный»

Президент Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования Российской Федерации включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, в частности в социогуманитарную часть «фундаментального ядра».

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