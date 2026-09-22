Spot Crude vs Futures: Why Moving Averages & Levels Don't Match Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! ROW_Partners Most traders assume crude oil is crude oil, but when you put cash spot like WTIC next to front month futures, the charts tell two different stories.
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