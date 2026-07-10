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Политик Борис Надеждин признан иноагентом

Политик Борис Надеждин признан иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. Об этом сообщается на сайте министерства. «Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Что так долго тянули?
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