Политик Борис Надеждин признан иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. Об этом сообщается на сайте министерства. «Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.