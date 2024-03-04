Переехавший в США Андрей Бурковский сыграл главную роль в американском спектакле

Актер из Томска получил главную роль в американском спектакле «Наш класс».Андрей Бурковский, известный по таким фильмам и сериалам, как «Мерзлая земля», «Медиатор», «Я на перемотке», «Доктор Лиза», «Кухня», «Даешь молодежь!» и множеству других, сыграл главную роль в американском спектакле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии