Переехавший в США Андрей Бурковский сыграл главную роль в американском спектакле

Актер из Томска получил главную роль в американском спектакле «Наш класс».Андрей Бурковский, известный по таким фильмам и сериалам, как «Мерзлая земля», «Медиатор», «Я на перемотке», «Доктор Лиза», «Кухня», «Даешь молодежь!» и множеству других, сыграл главную роль в американском спектакле.