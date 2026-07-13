«Семь дней до реки Рейн»: существовал ли у СССР план по оккупации Западной Европы

В ноябре 2005 года Польша устроила НАТО и историкам холодной войны преподнесла настоящий сюрприз: министр обороны Радослав Сикорский рассекретил около 1700 страниц документов Организации Варшавского договора, доставшихся Варшаве в наследство от социалистической эпохи.