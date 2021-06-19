Грузинские антинародные сказки о "русской оккупации"

ЗанозаПолитикаГрузинские антинародные сказки о "русской оккупации" Ещё в конце 80-х одной из первых на просторах бывшего СССР о "многовековой и жестокой русской оккупации" заявила Грузия.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ЮрьевА нас рать.JOKERXXX JOKEREVICHименно так НАС РАТЬ ТАТАРСКАЯ НЕ ПОБЕДИЛА, а тут какие то лаврушнки)))JOKERXXX JOKEREVICHвот и вся сказка про так называемую ДРУЖБУ НАРОДОВ в СССР..Леонид БуравлевУже 30 лет нет "Русской оккупации", а грызуны до сих пор кроме шашлыка и дешевого вина ничего не производят!))) А "Боржоми" всю историю само лилось, без участия грызунов!))))Александр СимаковТе грузины, которых автор перечислил в конце статьи, были нашими СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ! И они никакого отношения не имеют к грузинскому народу нынешнему. "Навязанное извне" безумие уже так глубоко укоренилось в нынешних поколениях грузин, что говорить о том, что грузины снова станут нашими братьями (а они были братьями?) не приходится. Да и нужны ли они нам, эти грузинские братья? Вполне достаточно тех грузин, что живут в России и являются её гражданами.Иринавсе верно вы пишите!! А автор мечтательevgeny danilovМолодёжь, чтобы выделится, начинает курить, носить что то экстравагантное и т. д. А эти выжившие из ума национальные политики, причем во всех постсоветских республиках, выдумывают новую свою историю. Уже проходили.Комментировать
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