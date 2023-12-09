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Тягачёв — о решении МОК: словно собаке бросили кость, с Россией так нельзя

Тягачёв — о решении МОК: словно собаке бросили кость, с Россией так нельзя

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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