Цена нефти марки Brent превысила 75 долларов за баррель

Впервые с 25 октября По данным торгов, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе замедлила рост после того, как впервые с 25 октября превысила 75 долларов за баррель.
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