USS Connecticut ВМС США первой разбилась о «Великую песчаную стену»

Похоже, Пекин заодно с намыванием искусственных островов в Тихом океане создает и тайную систему противолодочной обороны Сергей Ищенко На фото: капитан буксира CFAY в порту Йокосука помогает военному кораблю США Connecticut причалить (Фото: Taylor Curry/Zuma/TASS) Соединенные Штаты продолжают тяжело переживать окончательную, скорее всего, потерю одного из самых совершенных и самых дорогих (стоимостью в три миллиарда долларов) ударных кораблей своего флота — многоцелевой атомной подводной лодки USS Connecticut.