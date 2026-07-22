В Краснодаре на Калинина достраивают детсад с беседками

В Краснодаре на улице Калинина продолжается возведение детского сада. В настоящее время специалисты заняты сооружением беседок, прокладкой инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории.
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