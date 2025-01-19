Путин подарил президенту Ирана самовар

Пезешкиан, поблагодарив президента, отметил, что в Иране тоже говорят «самовар».фото: kremlin.ruПрезидент РФ Владимир Путин в память о визите в Россию подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем.