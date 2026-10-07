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Царьград

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Циклон вынудил закрыть туристические маршруты на Камчатке до 8 октября

Циклон вынудил закрыть туристические маршруты на Камчатке до 8 октября

На Камчатке временно закрыли туристические маршруты в парках "Налычево", "Южно-Камчатский" и "Вилючинский" из-за приближающегося циклона.

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