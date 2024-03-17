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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милуоки» повторил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за половину матча

«Милуоки» повторил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за половину матча

Таким образом игроки «Милуоки» повторили рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за половину матча (18).

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