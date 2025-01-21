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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Культовая стратегия “В тылу врага” получила неожиданное обновление в Steam В St...

Культовая стратегия “В тылу врага” получила неожиданное обновление в Steam В St...

Культовая стратегия “В тылу врага” получила неожиданное обновление в SteamВ Steam стартовал фестиваль стратегий в реальном времени, и в честь этого события было выпущено неожиданное обновление для одной из культовых игр своего жанра, Soldiers: Heroes of World War II.

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