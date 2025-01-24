Бозумбаев: у РФ и Азербайджана есть копии записей черных ящиков борта AZAL

Черные ящики лайнера Embraer 190, потерпевшего крушение в казахстанском Актау 25 декабря 2024 года, полностью расшифрованы, копии есть у РФ и Азербайджана, Казахстану скрывать нечего, заявил вице-премьер страны Канат Бозумбаев.
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