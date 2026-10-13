Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные верующие отмечают 14 октября. Его история связана с историей спасения Константинополя от нападения врагов в начале X века.
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