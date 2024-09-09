В Митине задержали поджигателя чужих автомобилей

Оперативники в Митине совместно с коллегами из уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге автотранспорта, – сообщил начальник управления информации столичного главка МВД полковник внутренней службы Владимир Васенин.
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