Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?

Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?

Азербайджанского подростка из города Нижние Серги, пнувшего в грудь 14-летнюю девочку, задержали.

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Комментарии
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Воробей
Отсутствие у многих людей осведомлённости относительно психологических законов часто порождает озадаченность некоторыми социальными феноменами. В данном случае того, по какой причине  мальчики-кавказцы систематически избивают девочек в эмансипированном социуме, хотя это же касается и более старшего возраста?  А связано это с тем, что матери-кавказки из-за мощного просексуального внушения в эмансипированном социуме испытывают хронический страх за сексуальную  безопасность своих дочерей. И эти матери проводят не менее интенсивную антисексуальную программу внушения в своих семьях, чтобы как-то противостоять угрозе распущенности их дочерей. Но эти внушения слышат и их сыновья, тем более, что у кавказцев довольно много детей, у которых такое внушение формирует негативное отношение к таким девочкам ! Это формирует у тех автоматическое интерпретирование распущенного поведения девочек, как чего-то нетерпимого и потому того, с чем следует бороться. Незрелая мальчишеская психика провоцирует их на акты насилия к таким девочкам. То есть, корневой причиной этого явления являются распущенные нравы, типичные для эмансипированного социума, и стремлением матерей им противостоять. Но, если кто-то думает, что только матери-кавказки негативно реагируют на распущенные нравы в эмансипированном социуме, то они СИЛЬНО ошибаются! ВСЕ нормальные матери так реагируют на факт присутствия у себя хронических страхов о сексуальной безопасности их дочерей из-за растлевающего, по крайней мере в их представлении, влияния на их малолетних дочерей, что создаёт риск стать жертвой сексуального насилия или растлевания. В результате ВСЕ матери пытаются противопоставить этому мощную АНТИСЕКСУАЛЬНУЮ программу внушений своим дочерям с целью снизить этот риск. К сожалению, из-за недостаточного жизненного опыта эти девочки ОШИБОЧНО интерпретируют эти внушения, как инструкцию к ДОЛЖНОМУ отношению к сексу жены с мужем. Просто потому, что они принимают слова матерей, как относящихся к ней самой, в первую очередь. Это сочетание ПРОСЕКСУАЛЬНОГО внушения от социума, в целом, и АНТИСЕКСУАЛЬНОГО внушения со стороны матерей создаёт ситуацию хронического КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА. А это, как известно из психологии, мешает пластичной детской психике сформировать единую личность, оснащённую одним комплектом правил эффективного поведения. Взамен происходит «расщепление» на семейство ролей-подличностей — по одной на каждую из основных женских социальных функций, каждое со своим независимым комплектом правил эффективного поведения. И, так уж получается, что роль-подличность «Примерная жена», которая была сформирована из ОШИБОЧНОГО трактования постоянных антисексуальных внушений матери, в своём комплекте правил эффективного поведения содержит табу на супружеский секс с мужем. Именно это обстоятельство является корневой причиной массовых разводов в эмансипированном социуме и вымирании населения в эмансипированных социуме!
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17 час.
В
Воробей
Следует добавить, что в семьях кавказцев и в семьях русских эта антисексуальная программа внушения со стороны матерей проводится несколько по-разному. В первых - более прямо, поучительно и вербально, с целью чтобы и сыновья слышали - чтобы себе таких жен в будущем не выбирали. Это связано с тем, что такие матери опираются в своих действиях прямо на традиционную мораль. А во вторых это делается менее открыто, часто невербально, что принципиально меньше задевает сыновей, но потому и более коварно воздействует на дочерей. Такая скрытность связана с тем, что опоры на какую-то традиционную мораль такая мать не находит, но здравый смысл подсказывает ей, что дочь находится в опасности. Русские женщины в результате имеют меньше шансов осознавать, что находятся под коварным влиянием табу на супружеский секс, подтачивающим их семью.
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16 час.

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