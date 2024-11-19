Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?

Воробей

Отсутствие у многих людей осведомлённости относительно психологических законов часто порождает озадаченность некоторыми социальными феноменами. В данном случае того, по какой причине мальчики-кавказцы систематически избивают девочек в эмансипированном социуме, хотя это же касается и более старшего возраста? А связано это с тем, что матери-кавказки из-за мощного просексуального внушения в эмансипированном социуме испытывают хронический страх за сексуальную безопасность своих дочерей. И эти матери проводят не менее интенсивную антисексуальную программу внушения в своих семьях, чтобы как-то противостоять угрозе распущенности их дочерей. Но эти внушения слышат и их сыновья, тем более, что у кавказцев довольно много детей, у которых такое внушение формирует негативное отношение к таким девочкам ! Это формирует у тех автоматическое интерпретирование распущенного поведения девочек, как чего-то нетерпимого и потому того, с чем следует бороться. Незрелая мальчишеская психика провоцирует их на акты насилия к таким девочкам. То есть, корневой причиной этого явления являются распущенные нравы, типичные для эмансипированного социума, и стремлением матерей им противостоять. Но, если кто-то думает, что только матери-кавказки негативно реагируют на распущенные нравы в эмансипированном социуме, то они СИЛЬНО ошибаются! ВСЕ нормальные матери так реагируют на факт присутствия у себя хронических страхов о сексуальной безопасности их дочерей из-за растлевающего, по крайней мере в их представлении, влияния на их малолетних дочерей, что создаёт риск стать жертвой сексуального насилия или растлевания. В результате ВСЕ матери пытаются противопоставить этому мощную АНТИСЕКСУАЛЬНУЮ программу внушений своим дочерям с целью снизить этот риск. К сожалению, из-за недостаточного жизненного опыта эти девочки ОШИБОЧНО интерпретируют эти внушения, как инструкцию к ДОЛЖНОМУ отношению к сексу жены с мужем. Просто потому, что они принимают слова матерей, как относящихся к ней самой, в первую очередь. Это сочетание ПРОСЕКСУАЛЬНОГО внушения от социума, в целом, и АНТИСЕКСУАЛЬНОГО внушения со стороны матерей создаёт ситуацию хронического КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА. А это, как известно из психологии, мешает пластичной детской психике сформировать единую личность, оснащённую одним комплектом правил эффективного поведения. Взамен происходит «расщепление» на семейство ролей-подличностей — по одной на каждую из основных женских социальных функций, каждое со своим независимым комплектом правил эффективного поведения. И, так уж получается, что роль-подличность «Примерная жена», которая была сформирована из ОШИБОЧНОГО трактования постоянных антисексуальных внушений матери, в своём комплекте правил эффективного поведения содержит табу на супружеский секс с мужем. Именно это обстоятельство является корневой причиной массовых разводов в эмансипированном социуме и вымирании населения в эмансипированных социуме!