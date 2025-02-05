Первоклассника-инвалида избила уборщица в Новосибирске

Скандал, произошедший в одной из школ Заельцовского района, обсуждают сегодня жители Новосибирска. Сотрудница, отвечающая за уборку помещений, якобы толкнула несовершеннолетнего, и тот упал, причем очень неудачно.
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