Валентино Росси: «Мне бы было очень интересно посмотреть, как Льюис Хэмилтон справится со всеми задачами в «Феррари»

Семикратный чемпион мотогонок в премьер-классе (2 титула на мотоциклах до 500сс, 5 титулов MotoGP) рассказал, что ему будет весьма интересно наблюдать за выступлениями Льюиса за «Феррари» и за динамикой его соперничества с новым напарником по команде Шарлем Леклером.