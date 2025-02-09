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Валентино Росси: «Мне бы было очень интересно посмотреть, как Льюис Хэмилтон справится со всеми задачами в «Феррари»

Семикратный чемпион мотогонок в премьер-классе (2 титула на мотоциклах до 500сс, 5 титулов MotoGP) рассказал, что ему будет весьма интересно наблюдать за выступлениями Льюиса за «Феррари» и за динамикой его соперничества с новым напарником по команде Шарлем Леклером.

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