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  • Владимир Eвтушенко
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Реальная политиче...
  • Владимир Eвтушенко
    Значит, ты не простой народ, а лакей буржуев.Простой народ за буржуев очко рвать не будет, как ты и тебе подо...Реальная политиче...
  • Владимир Eвтушенко
    А ты и дальше очко подставляй буржуям.Реальная политиче...

Реальная политическая ситуация в РФ. Возможные варианты развития событий, если власть ничего не изменит

Реальная политическая ситуация в РФ. Возможные варианты развития событий, если власть ничего не изменит

автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.

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Михаил Хохлов
Очередные мантры от госдепа.
Владимир Eвтушенко
Уж тебе бы, гниде прибалтийской, закрыть пасть и не смердеть здесь.
Ирина52
В стране концлагере народ -заключенный. Манипуляция сознанием уровня "Матрицы",Если не рванет как в 1917 - а пока нет лидера, и не рванет-то русские вымрут, а остальных уничтожат те самые силы ГОСДЕПА, которые вы приписываете всем противникам уничтожения русской нации.
Ингерман Ланская
В стране концлагере народ -заключенный - как хорошо сказано про совдепию!!! и далее "....Манипуляция сознанием уровня "Матрицы"..." - ну, прям камуноидный режим во всей красе... Спасибо за правду!!!!
Наталья
Не мытьем так катаньем. Грамоте научись, писака.
Владимир Eвтушенко
Профура, укажи, в чём автор солгал. Или вы по гудку черномордожопой мрази ланской сразу в атаку кидаетесь на правду?
Аркадий Александров
Кроме прикормленных ментов и вояк есть военные пенсионеры, ограбленные и выброшенные на улицу в конце 80-х и в 90-е, такой же фокус - по указанию госдепа - могут проделать и с нынешними - есть понимание, да и русский патриотизм в военной среде никто не отменял.
Евгений Благородный
Некоторым особям уже давно нужно закрыть рты,а лучше вырвать языки вместе с сердцем. Коммунистическая и либерастическая нечисть недовольна.
Виктор Неизвестно
Эх ты гнида фашистская, сколько тебе платят сука, за сколько ты изнасилует свою мать тварь
Алексей
Ваши мамы рады сами дать, да никто их не хочет.
Владимир Eвтушенко
Только подонок и лакей бкржуев сознательно равняет антагонистов - коммунистов с либералами. Впрочем, гитлеровские выблядки так всегда делают
Валерий Алексеев
Мели, Емеля, дальше.
Владимир Eвтушенко
А ты и дальше очко подставляй буржуям.
Samarium
История ничему не учит... Каждая последующая власть считает, что уж она-то сможет удержать ситуацию под контролем...
Владимир СВ
Сценарий тут один - ЭПОХА ЗА- СТОЯ ... ТОчь в ТОчь как при Брежневе ... - ДАРАГОЙ Леонид Ильич ... Дарагой Владимир Владимирович.. Печально только то , что огребаться после этой эпохи , как всегда придется простому народу..
Леонид Василенко
Простой народ хню не пишет,а работает.
Владимир СВ
Ну да ... иди работай ... ?? простой народ ** за весь народ не вякай..
Алексей
Фися, оторви рыло от методички Госдепа США ,итоги выборов смотри и вызревай.
Владимир СВ
Слышь ты ряха в шляпе... занес в ЧС а сейчас пишешь ... ...??? На ХЕР пошел гнида..Госдеповская..
Алексей
Пока не уделаю, радости не испытаю!
Алексей
Фися............... ха-ха-ха............. Фися!
Владимир СВ
Хе Хе ... Леша Ебанько ... Толстая ряха в шляпе.. Ума не хватит у тебя придурок ... Радуйся пока не обоссался хе хе .. ИДИОТ ..
Николай Зайчиков
Ну посмотрел и что из 50% пришедших на выборы только четверть , да и то с административным ресурсом , подкупом избирателей и фальсификациями только четверть проголосовала за вашу антинародную ЕР . Остальные 50 % уже не верят ни вам ни честным выборам и проголосовали против вас ногами . Вы всего лишь четверть
Владимир Eвтушенко
Значит, ты не простой народ, а лакей буржуев.Простой народ за буржуев очко рвать не будет, как ты и тебе подобные шавки, типа ланской.
Владимир Eвтушенко
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Samarium
Сколько тут хомячков сидит, которые во всех бедах видят лишь происки Госдепа...Они либо слепые и глухие, либо хорошо подкормленные человекоподобные сущности, старающиеся внушить свои галлюцинации другим людям...
Петр Шипилов
Эта воровская власть уже всем осточертенела со своими антинародными законами и оптимизациями. Плюс ещё одна беда для русских наступила - это хуснулизация все страны завозными узбеками.
anatoliy
А вы развалите страну и отстройте заново .Начните с лаптей .
Леонид Василенко
Корёжит этих гопотошлимазлутых писак. Паёк оскудел,а жрать хочется в три горла и ещё прикарманить. Да вот облом случился,потому что вы хлам и ничтожества с дипломами. Типа долбанутого Корейбы и дебила-юриста Навальнутого. Кончилось ваше время ибо пришло время сваливать пока ещё яйца не оторвали наши славные силовые органы Великой России.
Юрий Кузнецов
о, кремлебот проснулся)
Алексей
Кремль всегда начеку, с 1497 года сияет над миром и его величавость не повергли Наполеоны, Гитлеры, большевики пушками...........
Юрий Кузнецов
кремль - да, не кремлевские жители)
Алексей
Видите-ли, в Арсенале Кремля расположены казармы Кремлевского полка, которые там служат, последним жителем был Клим Ворошилов, который съехал оттуда в 1962 году. Кремль является рабочей резиденцией главы государства . Президент Путин проживает в другой резиденции.
Алексей
Видите-ли, в Арсенале Кремля расположены казармы Кремлевского полка, которые там служат, последним жителем был Клим Ворошилов, который съехал оттуда в 1962 году. Кремль является рабочей резиденцией главы государства . Президент Путин проживает в другой резиденции.
Алексей
Когда ели ножки Буша, пили Рояль задарма, не шкодили коммунисты........... А на Путинских харчах, отожравши свое пузо, вдруг захрюкала чушка-я как выскочу, я как выпрыгну отросли мои рога, забодаю и быка.
Алексей
Когда ели ножки Буша, пили Рояль задарма, не шкодили коммунисты........... А на Путинских харчах, отожравши свое пузо, вдруг захрюкала чушка-я как выскочу, я как выпрыгну отросли мои рога, забодаю и быка.
Ирина
Что там за "путинские харчи " ? Благодетель вашей антисоветско-русофобской клики Путин -ничто без советского сырьевого и промышленного секторов .
Алексей
Мадам, советы в бозе почили, а нефть в России Нобель и железоделательные заводы Демидовы и Строгановы породили.
Алексей
Да еще железные дороги России акционеры все Европы строили. Слава Богу, при Путине отдали им долги.
Алексей
Да еще железные дороги России акционеры все Европы строили. Слава Богу, при Путине отдали им долги.
Алексей
Да еще железные дороги России акционеры все Европы строили. Слава Богу, при Путине отдали им долги.
Алексей
А в добавок знайте, что " космический корабль" ПАРОВОЗ для освоения просторов России построили братья Черепановы. То-то мне.
anatoliy
Фантазёр.Недра конечно есть ,но принадлежат они ни народу ,ни Правительству. Нужно иметь хотя бы миллионов 200 лояльных России граждан ,чтобы желать этого. Но в России всё через жопу.Сильный Президент ? Плохо ,им управлять не получается ,слабый . совсем дерьмово ,даже вот так страдать не дадут. Сначала определитесь чего вы хотите ? Какой строй вам нужен и кто будет править ? Вы совсем легко можете поменять своего Президента то на Навального ,то на Собчак .Если в головах такая чехарда ,разве можно разговаривать о каких то недрах ? Никто на коллективном западе не допустит ,чтобы Российский народ процветал.Это понятно даже Ежу. Но вам этого не понять .Мозги ущёрбные.
Георгий Корнев
А почему нужно спрашивать какой то коллективный запад, допустит или не допустит он процветания Российского народа? Деньги делают чудеса! Чем плоха Ленинская политика НЭПа. Предположим не большие предприятия (артели) могут быть частными (до 500 человек), никто не трогает частное жильё и тех кого раньше называли цеховиками, мелкие магазинчики, часовщиков, стоматологов, адвокатов и т. д., а вот энергетика принадлежать государству, как и недра, так и крупные предприятия. И следующее, где ты возьмёшь упомянутых тобой 200 миллионов лояльных России граждан, если по статистике, так называемый средний класс вымирает, а так называемая "элита" своих детей за бугор жить отправляет.
евгений тимофеев
Для себя давно определил верный путь развития России. Текст в Интернете можно найти. Его отличие от аналогичных по теме-отсутствие рассуждений об экономике и политике. И ведь никто ещё ни разу не сказал мне что я не прав.
Килатив
Все пропало. Мы все умрем... В общем хватай мешки, вокзал отходит. Аффтыр-ты дибил.
Тамара Фролова
Не просто дебил, а дебил в кубе
Alexandr P
Вооще-то дебил (имбецил, дегенерат, олигофрен от рождения - нужное подчеркнуть) это ты .... Чтобы элементарно выжить нуждается адекватных соцдемах, котор во всех нормальных развитых странах много что делают для развития своих стран Самое подходящее определение нынешнего режима это олигархат РФ-ия латиноамер-го типа (возможна хунта черных полковников). "Особо одарен" могут спросить почему олигархат? Рассказываю - авуары 500 хмырей (олигархов) сопоставимы со средствами прочих 145 млн граждан РФ. При огромн средствах экономика не растет, трлны зелени уходят офф-шоры, между тем доходы большинства не растут уже лет 7, зато коренное нас-ие (основном титульн нация) стремительно вымирает. По оценкам Росстат 21 г с учетом полного провала борьбы с пандемией умрут 2.5.-2.7 млн, родится порядка 1.4 млн (славян все меньше). Надеюсь убыль состоянии прикинуть, самое неприятное прогнозируют долговремен депопуляцию при ухудшении соц-ых условий резкий рост убыли. Если у руля останется П то это грозит катастрофической депопуляцией с коллапсом гос-ва. Это суровая реальность.
Александр
У многих память коротка. Сравните свою и своих родителей жизнь от Хрущёва до Путина, если возраст позволяет, а потом стройте планы на своё будущее. Народ на выборах по этому поводу высказался.
Strannik Weid
Вот уж чушь
Валентин Богданов
Допустим, ПУТИН, НАКОНЕЦ УЙДЁТ, неважно по какой причине, но будет признан ГЛАВНЫМ ВИНОВНИКОМ ВСЕХ СЕГОДНЯШНИХ БЕД в России, но кто его достойно заменит-вопрос нешуточный. Почти, наверняка, его заменит кто-нибудь из КПРФ и начнётмся всё сначала-дефицит на всё про всё, без голодолмора не обойтись, как и без репрессий, а смена государственного герба и знамени триколор на красноту будет непременной и станет источником недовольства властью многих россиян. Без сомнения ПУТИН уйдёт. НО КТО ПРИДЁТ ЕМУ НА СМЕНУ ВОПРОС НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЕН???
Николай Зайчиков
Ну конечно из 140 миллионов у нас замену Путину не найти и все остальные дебилы . Интересно как вы в СССР выжили и с голоду не умерли если там был дефицит всего и вся .
Александр Попов
Да прям щас. допустят кого нибудь из КПРФ на смену прийти
Николай Зайчиков
Все правильно , власть делает вид , что работает . а народ делает вид , что верит власти .
Rusik Rusik
А американцы смотрят и радуются, не перевелись ещё идиоты в России. На Украину смотрите, вы это со своей страной хотите сделать? Тогда америкосы идут к вам, - у вас ещё есть что грабить.
Николай Зайчиков
В России не нужны американцы их с успехом заменяют члены нашего правительства Голикова , Силуанов и прочие министры и чиновники . Так что не надо ля-ля про американцев тут писать . У нас только одна мадам Арбидол весь Госдеп заменяет.
Николай Зайчиков
Кстати русик русик на латинице тут из хохляндии или США пишешь ?
Петр Петрович
Путин предаёт русский народ как внутри страны, так и за рубежом. Миграционный вопрос для русского населения не решается. Зато мигрантов из азиатских стран для своих друзей олигархов и собянина привозит для работы. Русские люди гибнут на Донбассе, в том числе и дети. А он что сделал-НИЧЕГО. Предает русских, хотя что-то там произнёс-" мы русских не бросаем". Путин скажи, где ты спас русских? Тебе все силовики подчиняются. Так почему не дашь им карт-бланш для наведения порядка и ареста многих окружающих тебя сволочей. Будь мужиком и помоги русскому народу. Мы как сироты в огромной русской стране
Евгений Казанцев
Рождённый подлым грабителем, таким и сдохнет.
евгений начис
Очередной большевистско-хохлятский вброс. Да и коменты врагов!
Валерий Пашнин
Автор, извините меня, но Вы просто провокатор. Не статья, а сплошное вранье, все перевернуто с ног на голову. Что Вы лично сделали для того чтобы наш народ стал жить лучше? Почему Вы говорите, что "злость, недоверие и раздражение на действующую власть огромна и повсеместна". Где Вы это рассмотрели? Вот эта Ваша фраза относится к Вам и Вам подобным, которые занимаются еще простым обманом нашего народа. Что, Вы ожидаете народный бунт и революцию? Не дождетесь.
Nikolaev Vadim
всё правильно написано, и это печально(((
Константин Сухомлинов
Опять революция? Да Россию раздербанят.
Алексей Смирнов
Давайте обойдёмся подавлением контрреволюции. Хорошо?
владимир
Автор провокатор -крови хочет
Антон Сибиряк
"Что нет такого в нашей стране , что бы достичь адекватного уровня жизни для 90% населения страны?" В нашей стране и общ-ве нет верного пути к достижению желаемого. А этот путь, тем не менее, потенциально существует: 1. необходима петиция с требованием проведения Референдума с предложением замены политизированной Гос.Думы на аполитичные Советы н.д. Надо помнить и осознавать, что политика - это "дитя" Буржуазной идеологии и автократии, соответственно. 2. Перед Советами н. д. должна быть поставлена первостепенная задача о переводе "вертикали" власти в "горизонталь" с целью установления в общ-ве Народовластия, для чего необходимо будет властные полномочия распределить между всеми труд-ся, без исключения, в равных долях. И лишь в случае отказа в проведении Референдума от существующей системы власти провести многомиллионные митинги и протесты по всей России.
Ингерман Ланская
судя по куче вранья и ахинеи, статейку сляпал махровый зюгандон ...
lidnik58 V
А до всех событий аффтору закончить начальную школу!
Владимир Eвтушенко
Иразь черномордая, шлюха буржуйская ланская. Видать , по таким подонкам, как ты, паразитам, присосавшимся к госказне автор статьи ударил крепко, вот ты и бесишься, крыса геббельсовская.

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