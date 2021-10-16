Реальная политическая ситуация в РФ. Возможные варианты развития событий, если власть ничего не изменит

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРеальная политическая ситуация в РФ. Возможные варианты развития событий, если власть ничего не изменит автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.Вернуться к статье6921НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил ХохловОчередные мантры от госдепа.Владимир EвтушенкоУж тебе бы, гниде прибалтийской, закрыть пасть и не смердеть здесь.Ирина52В стране концлагере народ -заключенный. Манипуляция сознанием уровня "Матрицы",Если не рванет как в 1917 - а пока нет лидера, и не рванет-то русские вымрут, а остальных уничтожат те самые силы ГОСДЕПА, которые вы приписываете всем противникам уничтожения русской нации.Ингерман ЛанскаяВ стране концлагере народ -заключенный - как хорошо сказано про совдепию!!! и далее "....Манипуляция сознанием уровня "Матрицы"..." - ну, прям камуноидный режим во всей красе... Спасибо за правду!!!!НатальяНе мытьем так катаньем. Грамоте научись, писака.Владимир EвтушенкоПрофура, укажи, в чём автор солгал. Или вы по гудку черномордожопой мрази ланской сразу в атаку кидаетесь на правду?Аркадий АлександровКроме прикормленных ментов и вояк есть военные пенсионеры, ограбленные и выброшенные на улицу в конце 80-х и в 90-е, такой же фокус - по указанию госдепа - могут проделать и с нынешними - есть понимание, да и русский патриотизм в военной среде никто не отменял.Евгений БлагородныйНекоторым особям уже давно нужно закрыть рты,а лучше вырвать языки вместе с сердцем. Коммунистическая и либерастическая нечисть недовольна.Виктор НеизвестноЭх ты гнида фашистская, сколько тебе платят сука, за сколько ты изнасилует свою мать тварьАлексейВаши мамы рады сами дать, да никто их не хочет.Владимир EвтушенкоТолько подонок и лакей бкржуев сознательно равняет антагонистов - коммунистов с либералами. Впрочем, гитлеровские выблядки так всегда делаютВалерий АлексеевМели, Емеля, дальше.Владимир EвтушенкоА ты и дальше очко подставляй буржуям.SamariumИстория ничему не учит... Каждая последующая власть считает, что уж она-то сможет удержать ситуацию под контролем...Владимир СВСценарий тут один - ЭПОХА ЗА- СТОЯ ... ТОчь в ТОчь как при Брежневе ... - ДАРАГОЙ Леонид Ильич ... Дарагой Владимир Владимирович.. Печально только то , что огребаться после этой эпохи , как всегда придется простому народу..Леонид ВасиленкоПростой народ хню не пишет,а работает.Владимир СВНу да ... иди работай ... ?? простой народ ** за весь народ не вякай..АлексейФися, оторви рыло от методички Госдепа США ,итоги выборов смотри и вызревай.Владимир СВСлышь ты ряха в шляпе... занес в ЧС а сейчас пишешь ... ...??? На ХЕР пошел гнида..Госдеповская..АлексейПока не уделаю, радости не испытаю!АлексейФися............... ха-ха-ха............. Фися!Владимир СВХе Хе ... Леша Ебанько ... Толстая ряха в шляпе.. Ума не хватит у тебя придурок ... Радуйся пока не обоссался хе хе .. ИДИОТ ..Николай ЗайчиковНу посмотрел и что из 50% пришедших на выборы только четверть , да и то с административным ресурсом , подкупом избирателей и фальсификациями только четверть проголосовала за вашу антинародную ЕР . Остальные 50 % уже не верят ни вам ни честным выборам и проголосовали против вас ногами . Вы всего лишь четвертьВладимир EвтушенкоЗначит, ты не простой народ, а лакей буржуев.Простой народ за буржуев очко рвать не будет, как ты и тебе подобные шавки, типа ланской.Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++SamariumСколько тут хомячков сидит, которые во всех бедах видят лишь происки Госдепа...Они либо слепые и глухие, либо хорошо подкормленные человекоподобные сущности, старающиеся внушить свои галлюцинации другим людям...Петр ШипиловЭта воровская власть уже всем осточертенела со своими антинародными законами и оптимизациями. Плюс ещё одна беда для русских наступила - это хуснулизация все страны завозными узбеками.anatoliyА вы развалите страну и отстройте заново .Начните с лаптей .Леонид ВасиленкоКорёжит этих гопотошлимазлутых писак. Паёк оскудел,а жрать хочется в три горла и ещё прикарманить. Да вот облом случился,потому что вы хлам и ничтожества с дипломами. Типа долбанутого Корейбы и дебила-юриста Навальнутого. Кончилось ваше время ибо пришло время сваливать пока ещё яйца не оторвали наши славные силовые органы Великой России.Юрий Кузнецово, кремлебот проснулся)АлексейКремль всегда начеку, с 1497 года сияет над миром и его величавость не повергли Наполеоны, Гитлеры, большевики пушками...........Юрий Кузнецовкремль - да, не кремлевские жители)АлексейВидите-ли, в Арсенале Кремля расположены казармы Кремлевского полка, которые там служат, последним жителем был Клим Ворошилов, который съехал оттуда в 1962 году. Кремль является рабочей резиденцией главы государства . Президент Путин проживает в другой резиденции.АлексейВидите-ли, в Арсенале Кремля расположены казармы Кремлевского полка, которые там служат, последним жителем был Клим Ворошилов, который съехал оттуда в 1962 году. Кремль является рабочей резиденцией главы государства . Президент Путин проживает в другой резиденции.АлексейКогда ели ножки Буша, пили Рояль задарма, не шкодили коммунисты........... А на Путинских харчах, отожравши свое пузо, вдруг захрюкала чушка-я как выскочу, я как выпрыгну отросли мои рога, забодаю и быка.АлексейКогда ели ножки Буша, пили Рояль задарма, не шкодили коммунисты........... А на Путинских харчах, отожравши свое пузо, вдруг захрюкала чушка-я как выскочу, я как выпрыгну отросли мои рога, забодаю и быка.ИИринаЧто там за "путинские харчи " ? Благодетель вашей антисоветско-русофобской клики Путин -ничто без советского сырьевого и промышленного секторов .АлексейМадам, советы в бозе почили, а нефть в России Нобель и железоделательные заводы Демидовы и Строгановы породили.АлексейДа еще железные дороги России акционеры все Европы строили. Слава Богу, при Путине отдали им долги.АлексейДа еще железные дороги России акционеры все Европы строили. Слава Богу, при Путине отдали им долги.АлексейДа еще железные дороги России акционеры все Европы строили. Слава Богу, при Путине отдали им долги.АлексейА в добавок знайте, что " космический корабль" ПАРОВОЗ для освоения просторов России построили братья Черепановы. То-то мне.anatoliyФантазёр.Недра конечно есть ,но принадлежат они ни народу ,ни Правительству. Нужно иметь хотя бы миллионов 200 лояльных России граждан ,чтобы желать этого. Но в России всё через жопу.Сильный Президент ? Плохо ,им управлять не получается ,слабый . совсем дерьмово ,даже вот так страдать не дадут. Сначала определитесь чего вы хотите ? Какой строй вам нужен и кто будет править ? Вы совсем легко можете поменять своего Президента то на Навального ,то на Собчак .Если в головах такая чехарда ,разве можно разговаривать о каких то недрах ? Никто на коллективном западе не допустит ,чтобы Российский народ процветал.Это понятно даже Ежу. Но вам этого не понять .Мозги ущёрбные.Георгий КорневА почему нужно спрашивать какой то коллективный запад, допустит или не допустит он процветания Российского народа? Деньги делают чудеса! Чем плоха Ленинская политика НЭПа. Предположим не большие предприятия (артели) могут быть частными (до 500 человек), никто не трогает частное жильё и тех кого раньше называли цеховиками, мелкие магазинчики, часовщиков, стоматологов, адвокатов и т. д., а вот энергетика принадлежать государству, как и недра, так и крупные предприятия. И следующее, где ты возьмёшь упомянутых тобой 200 миллионов лояльных России граждан, если по статистике, так называемый средний класс вымирает, а так называемая "элита" своих детей за бугор жить отправляет.евгений тимофеевДля себя давно определил верный путь развития России. Текст в Интернете можно найти. Его отличие от аналогичных по теме-отсутствие рассуждений об экономике и политике. И ведь никто ещё ни разу не сказал мне что я не прав.КилативВсе пропало. Мы все умрем... В общем хватай мешки, вокзал отходит. Аффтыр-ты дибил.Тамара ФроловаНе просто дебил, а дебил в кубеAlexandr PВооще-то дебил (имбецил, дегенерат, олигофрен от рождения - нужное подчеркнуть) это ты .... Чтобы элементарно выжить нуждается адекватных соцдемах, котор во всех нормальных развитых странах много что делают для развития своих стран Самое подходящее определение нынешнего режима это олигархат РФ-ия латиноамер-го типа (возможна хунта черных полковников). "Особо одарен" могут спросить почему олигархат? Рассказываю - авуары 500 хмырей (олигархов) сопоставимы со средствами прочих 145 млн граждан РФ. При огромн средствах экономика не растет, трлны зелени уходят офф-шоры, между тем доходы большинства не растут уже лет 7, зато коренное нас-ие (основном титульн нация) стремительно вымирает. По оценкам Росстат 21 г с учетом полного провала борьбы с пандемией умрут 2.5.-2.7 млн, родится порядка 1.4 млн (славян все меньше). Надеюсь убыль состоянии прикинуть, самое неприятное прогнозируют долговремен депопуляцию при ухудшении соц-ых условий резкий рост убыли. Если у руля останется П то это грозит катастрофической депопуляцией с коллапсом гос-ва. Это суровая реальность.ААлександрУ многих память коротка. Сравните свою и своих родителей жизнь от Хрущёва до Путина, если возраст позволяет, а потом стройте планы на своё будущее. Народ на выборах по этому поводу высказался.Strannik WeidВот уж чушьВалентин БогдановДопустим, ПУТИН, НАКОНЕЦ УЙДЁТ, неважно по какой причине, но будет признан ГЛАВНЫМ ВИНОВНИКОМ ВСЕХ СЕГОДНЯШНИХ БЕД в России, но кто его достойно заменит-вопрос нешуточный. Почти, наверняка, его заменит кто-нибудь из КПРФ и начнётмся всё сначала-дефицит на всё про всё, без голодолмора не обойтись, как и без репрессий, а смена государственного герба и знамени триколор на красноту будет непременной и станет источником недовольства властью многих россиян. Без сомнения ПУТИН уйдёт. НО КТО ПРИДЁТ ЕМУ НА СМЕНУ ВОПРОС НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЕН???Николай ЗайчиковНу конечно из 140 миллионов у нас замену Путину не найти и все остальные дебилы . Интересно как вы в СССР выжили и с голоду не умерли если там был дефицит всего и вся .Александр ПоповДа прям щас. допустят кого нибудь из КПРФ на смену прийтиНиколай ЗайчиковВсе правильно , власть делает вид , что работает . а народ делает вид , что верит власти .RRRusik RusikА американцы смотрят и радуются, не перевелись ещё идиоты в России. На Украину смотрите, вы это со своей страной хотите сделать? Тогда америкосы идут к вам, - у вас ещё есть что грабить.Николай ЗайчиковВ России не нужны американцы их с успехом заменяют члены нашего правительства Голикова , Силуанов и прочие министры и чиновники . Так что не надо ля-ля про американцев тут писать . У нас только одна мадам Арбидол весь Госдеп заменяет.Николай ЗайчиковКстати русик русик на латинице тут из хохляндии или США пишешь ?Петр ПетровичПутин предаёт русский народ как внутри страны, так и за рубежом. Миграционный вопрос для русского населения не решается. Зато мигрантов из азиатских стран для своих друзей олигархов и собянина привозит для работы. Русские люди гибнут на Донбассе, в том числе и дети. А он что сделал-НИЧЕГО. Предает русских, хотя что-то там произнёс-" мы русских не бросаем". Путин скажи, где ты спас русских? Тебе все силовики подчиняются. Так почему не дашь им карт-бланш для наведения порядка и ареста многих окружающих тебя сволочей. Будь мужиком и помоги русскому народу. Мы как сироты в огромной русской странеЕКЕвгений КазанцевРождённый подлым грабителем, таким и сдохнет.ЕНевгений начисОчередной большевистско-хохлятский вброс. Да и коменты врагов!Валерий ПашнинАвтор, извините меня, но Вы просто провокатор. Не статья, а сплошное вранье, все перевернуто с ног на голову. Что Вы лично сделали для того чтобы наш народ стал жить лучше? Почему Вы говорите, что "злость, недоверие и раздражение на действующую власть огромна и повсеместна". Где Вы это рассмотрели? Вот эта Ваша фраза относится к Вам и Вам подобным, которые занимаются еще простым обманом нашего народа. Что, Вы ожидаете народный бунт и революцию? Не дождетесь.Nikolaev Vadimвсё правильно написано, и это печально(((Константин СухомлиновОпять революция? Да Россию раздербанят.Алексей СмирновДавайте обойдёмся подавлением контрреволюции. Хорошо?владимирАвтор провокатор -крови хочетАнтон Сибиряк"Что нет такого в нашей стране , что бы достичь адекватного уровня жизни для 90% населения страны?" В нашей стране и общ-ве нет верного пути к достижению желаемого. А этот путь, тем не менее, потенциально существует: 1. необходима петиция с требованием проведения Референдума с предложением замены политизированной Гос.Думы на аполитичные Советы н.д. Надо помнить и осознавать, что политика - это "дитя" Буржуазной идеологии и автократии, соответственно. 2. Перед Советами н. д. должна быть поставлена первостепенная задача о переводе "вертикали" власти в "горизонталь" с целью установления в общ-ве Народовластия, для чего необходимо будет властные полномочия распределить между всеми труд-ся, без исключения, в равных долях. И лишь в случае отказа в проведении Референдума от существующей системы власти провести многомиллионные митинги и протесты по всей России.Ингерман Ланскаясудя по куче вранья и ахинеи, статейку сляпал махровый зюгандон ...LVlidnik58 VА до всех событий аффтору закончить начальную школу!Владимир EвтушенкоИразь черномордая, шлюха буржуйская ланская. Видать , по таким подонкам, как ты, паразитам, присосавшимся к госказне автор статьи ударил крепко, вот ты и бесишься, крыса геббельсовская.Комментировать
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