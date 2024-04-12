Глава МАГАТЭ: Риск аварии на Запорожской АЭС возрастает

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал к «максимальной сдержанности» после воскресных атак беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которые, по его словам, значительно увеличили риск ядерной аварии.
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