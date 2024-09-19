МВД признало, что песни Покровского противоречат национальным интересам РФ

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ считают, что некоторые песни основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России.
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