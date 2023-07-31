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Тетрадзе о возобновлении тренерской карьеры: «В России были предложения не под задачу, в Грузии попросили вернуть еврокубки»

«Взял паузу на размышления, так скажем. Сам никуда себя не гнал. Думал, с кем двигаться дальше, дабы избежать прошлых ошибок.

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