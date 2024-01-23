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Военэксперт Дандыкин: Военная доктрина Белоруссии обеспечит безопасность СГ

Военэксперт Дандыкин: Военная доктрина Белоруссии обеспечит безопасность СГ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новую Военную доктрину Белоруссии, согласно которой Минск будет рассматривать нападение на своих союзников как атаку на свою территорию.

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