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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвис о 4-м месте на Кубке Америки: «Горжусь Канадой. Бились с очень хорошими командами – это достижение останется с нами навсегда» 

Дэвис о 4-м месте на Кубке Америки: «Горжусь Канадой. Бились с очень хорошими командами – это достижение останется с нами навсегда» 

В матче за 3-е место североамериканцы уступили Уругваю (2:2, 3:4 по пен.). «Можно провести хороший матч и в итоге проиграть в серии пенальти.

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