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Магнитная буря 28 апреля накроет Землю: что делать метеопатам?

Магнитная буря 28 апреля накроет Землю: что делать метеопатам?

Здоровье Эксперты рассказали, как пережить магнитную бурю в апреле 2025 года. После серии сильных геомагнитных возмущений в середине апреля, в последние дни месяца магнитосфера Земли начала стабилизироваться.

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