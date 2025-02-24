Президент Аргентины рассекретит файлы нацистской «крысиной тропы»

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал рассекретить файлы, связанные с печально известными «крысиными тропами», путями побега, которые использовали нацистские военные преступники, чтобы скрыться из Европы после Второй мировой войны .
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