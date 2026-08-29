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Медики орловской «скорой» спасли двухлетнего малыша от осложнённой пневмонии

Медики орловской «скорой» спасли двухлетнего малыша от осложнённой пневмонии

Сотрудники подстанции Малоархангельского района убедили маму двухлетнего ребёнка поехать в больницу, тем самым предупредив развития осложнений пневмонии.

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