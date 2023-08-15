Военное обозрение

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Подтверждена информация о лётных испытаниях двухдвигательного ударного БПЛА «Сириус»

Подтверждена информация о лётных испытаниях двухдвигательного ударного БПЛА «Сириус»

Подтвердилась информация о том, что состоялся первый полёт перспективного ударного беспилотника «Сириус».

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