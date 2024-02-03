Стало известно, какие вещества нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой

В частности, у спортсменки нашли анаболик. В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помимо запрещённого триметазидина, также нашли гипоксен и L-карнитин, которые повышают работоспособность организма, но не включены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых.