Стало известно, какие вещества нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой

В частности, у спортсменки нашли анаболик. В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помимо запрещённого триметазидина, также нашли гипоксен и L-карнитин, которые повышают работоспособность организма, но не включены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых.
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