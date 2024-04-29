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Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека во время военного положения

Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека во время военного положения

Фото:u-f.ru В связи с введением военного положения на территории Украины, Киев пересмотрел параметры отступления от своих обязательств, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

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