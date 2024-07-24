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СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля с пассажирами на улице Синявинской на севере Москвы.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Я не перестаю удивляться недальновидности как чиновников, так высшего руководства России! Общепризнанный факт-против наших справедливых требований не лезьт к нашим границам со своим ядерным арсеналом на нас ополчился чуждый нам мир. Воюют против России представители более чем полсотни стран. На любых международных площадках-всяких МВФ, ООН, МОК и тд нас притесняют как могут и как хотят! И в то же время внутри России тишь да гладь да божья благодать! Простой народ собирает деньги и отдает свои жизни на алтарь Победы, и несмотря ни на что в единстве с теми кто на фронте отстаивает интересы России в мире, а воспитанная некоторая часть этой же России, в лучших традициях предательства и двурушничества, в это же время торгует с врагами, ведет с ними переговоры о похабном мире и вовсю жрет и пьет , как на пире во время чумы!                Неужели не могут верхи понять, что так долго продолжаться не может? Что со временем может и иссякнуть и доверие к системе и власти и госустройства? Кстати и пятая и шестая колонны внутри страны не спят и дело своё делают! Только меня к ним не причисляйте, стар я для этого, и не так воспитан. Хочется спросить ответственных товарищей, а что я должен в свои 78 лет думать о происходящем, если с высоты своего жизненного опыта вижу вопиющее несоответствие обстановки в мире и на СВО, и происходящего внутри страны? Где ГКО которое бы приняло на себя всю полноту ответственности за то что сейчас происходит, и на этой основе заставило бы всех граждан, я повторю всех, работать на благо страны и нашей Победы? А почему два года не работает в стране СМЕРШ, и не наводит порядок, обеспечивая безопасность граждан и предприятий в стране в зоне СВО? Почему позволяется вольное трактование Решений Верховного Главнокомандующего России кем бы то ни было, в этот сложный период? Почему и внутри страны и вне её рубежей могут существовать разные объединения граждан могущие себе позволить прямое осуждение и противоборство решениям ВГК?          И не только эти вопросы возникают, если начинаешь читать наши СМИ и слушать. Нас специально готовят к очередному развалу государства, теперь уже России?
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