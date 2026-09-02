Анвар Гатиятулин: «Хэйс – опытный хоккеист, рассчитываем на него и в игре, и в раздевалке. Наша задача – правильно встроить его, чтобы он приносил максимальную пользу»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о переходе в клуб форварда Кевина Хэйса . – Как оцениваете Кевина Хэйса и какую роль отводите ему в команде? – Когда появился такой кандидат на усиление, то мы детально его изучили: смотрели его игру, движение, функционал, как он менялся по ходу карьеры.