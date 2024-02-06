Ларионов о 3:1 с «Трактором»: «Прижатое к стенке «Торпедо» выдало бескомпромиссный хоккей. Кирсанов закончил сезон досрочно после удара в спину, у Ларионова-младшего травма верхней части тела»

– Преодолевая все сложности, ребята нашли в себе силы сыграть хороший матч. К сожалению, потеряли двух игроков: Кирилл Кирсанов закончил сезон досрочно после удара в спину, и мы его не увидим до сентября; что касается Игоря Ларионова – младшего – травма верхней части тела, видео по эпизоду будет отправлено в судейский департамент.
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