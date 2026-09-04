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Замглавы Минфина анонсировал «очень дорогую» продажу разработчика «Мира танков»

Замглавы Минфина анонсировал «очень дорогую» продажу разработчика «Мира танков»

Компанию «Леста игры», создавшую «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, и находящуюся в собственности государства, могут продать в ближайшие месяцы, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

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