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"Прозрения" Ады Роговцевой

"Прозрения" Ады Роговцевой

Как вам такие заявления для русских от известной актрисы былых советских времён: "У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции!" Это звучит из уст бывшей советской и очень популярной в те годы актрисы Ады Роговцевой.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;поменяла собственную фамилию &quot;Роговец&quot; на русско звучащую &quot;Роговцева&quot;.                                                                                                        С какого перепуга она вдруг стала русской, если родитель с фамилией &quot; РОГОВЕЦ&quot;?
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14 мин.
Леонид Руси
Роговец... это рогатый, а имя Ада... Получается Рогатый Ада...
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11 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Наверно, предок был оленем или козлом, что такое погоняло получил...
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9 мин.

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