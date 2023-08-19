Как вам такие заявления для русских от известной актрисы былых советских времён: "У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции!" Это звучит из уст бывшей советской и очень популярной в те годы актрисы Ады Роговцевой.
"Прозрения" Ады Роговцевой
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
"поменяла собственную фамилию "Роговец" на русско звучащую "Роговцева". С какого перепуга она вдруг стала русской, если родитель с фамилией " РОГОВЕЦ"?
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14 мин.
Леонид Руси
Роговец... это рогатый, а имя Ада... Получается Рогатый Ада...
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11 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Наверно, предок был оленем или козлом, что такое погоняло получил...
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9 мин.
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