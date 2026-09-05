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Циньвэнь Чжэн о восстановлении после операции на локте: «Худший период в карьере»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала камбэк в конце матча с Мэдисон Киз на US Open . В решающем сете она уступала 0:5, но затем отыграла матчбол и повесила сопернице скрытую баранку.

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