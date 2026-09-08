Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи детей из РФ и с Украины

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил усилия его жены Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей.
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