Врачи успели вовремя: Кудрявцева показала Пригожина в жалком состоянии

Ведущая шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева сообщила о серьезных проблемах Пригожина. Лера Кудрявцева Социальные сетиЛера Кудрявцева рассказала об инциденте, который несколько часов назад произошел на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись».