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Врачи успели вовремя: Кудрявцева показала Пригожина в жалком состоянии

Врачи успели вовремя: Кудрявцева показала Пригожина в жалком состоянии

Ведущая шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева сообщила о серьезных проблемах Пригожина. Лера Кудрявцева Социальные сетиЛера Кудрявцева рассказала об инциденте, который несколько часов назад произошел на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись».

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