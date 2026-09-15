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Царьград

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Синоптики пообещали дождь с туманом и ветер до 13 м/с

Синоптики пообещали дождь с туманом и ветер до 13 м/с

В течение сегодняшнего дня в регионе сохранится облачность, временами будут наблюдаться прояснения. В отдельных районах синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя.

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