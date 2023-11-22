Ученые ЮФУ разработали систему для борьбы с сосульками на крышах домов

Систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов разработали в Ростове-на-Дону. Подробнее о ней рассказал в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Камал Абдулвахидов.