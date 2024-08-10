Прокуратура Владимирской области то и дело наказывает чиновников за волокиту

Двух руководителей МУПа оштрафовали на 5 тысяч рублей.В Вязниках Владимирской области прокуратура привлекла двух руководителей МУПа к административной ответственности за волокиту с ответом на обращения граждан.
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